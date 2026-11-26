Non promesse, ma ascolto, tempi certi e azioni concrete. Il Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” torna a farsi sentire e rinnova all’Amministrazione comunale l’invito a convocare una seduta di Giunta itinerante direttamente nel quartiere, mettendo a disposizione la propria sede. Dopo un primo confronto con il Sindaco e alcuni assessori lo scorso 29 settembre, il Comitato lamenta l’assenza di riscontri operativi, nonostante una nota formale trasmessa l’8 novembre e protocollata il giorno seguente (n. 79008) per chiedere di calendarizzare un incontro sul territorio.

Le emergenze sul tavolo. Al centro delle richieste dei residenti restano tre priorità irrisolte:

Centro Sociale: Il completamento dei lavori, oggi nuovamente fermi, per restituire al quartiere un punto di aggregazione atteso da anni.

Sicurezza e viabilità: Interventi urgenti in Viale Sicilia e Via Alessio Di Giovanni, oltre all’avanzamento del progetto per la pista ciclabile.

Decoro urbano: Un programma stabile per pulizia, spazzamento e scerbatura.

Le proposte dei cittadini ancora bloccate. Oltre a segnalare le criticità, il Comitato ribadisce di essersi messo in gioco in prima persona con due iniziative civiche senza scopo di lucro, anch’esse però ferme in attesa delle autorizzazioni comunali:

Scuola di Via Alessio Di Giovanni: La disponibilità dei volontari a rimuovere i cumuli di sterpaglie lasciati negli spazi esterni dopo il decespugliamento, chiedendo solo il via libera per il conferimento nell’isola ecologica mobile.

Piazza Barone F. Celsa: Il progetto “Adotta un riquadro – Piccoli spazi, grandi gesti di comunità” per affidare a cittadini e commercianti la cura delle sei aiuole della piazza.

«Non chiediamo privilegi, ma attenzione e impegni verificabili — conclude il Comitato —. Anche di fronte alle difficoltà, è fondamentale che non venga mai meno il dialogo con chi amministra, fornendo spiegazioni e tempi certi».

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