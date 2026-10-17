Agrigento, Esseneto: Piparo porta in Consiglio la mozione sui fondi regionali e sollecita il collaudo delle torri faro

La mozione dell’ex assessore allo Sport, oggi consigliere comunale, approvata all’unanimità. Nel mirino i tempi per completare le procedure dell’illuminazione e l’opportunità di ottenere nuove risorse per la riqualificazione dello stadio.

AGRIGENTO – Non perdere l’occasione dei finanziamenti regionali e accelerare le procedure per il collaudo dell’illuminazione dello stadio Esseneto. È il doppio obiettivo al centro dell’iniziativa di Gerlando Piparo, ex assessore allo Sport e oggi consigliere comunale, la cui mozione è stata approvata all’unanimità nella seduta consiliare di giovedì 15 ottobre.

La proposta era stata inserita ufficialmente all’ordine del giorno con la convocazione del Consiglio comunale pubblicata il 12 ottobre 2026. L’atto di indirizzo presentato da Piparo riguarda la partecipazione all’avviso regionale dedicato all’impiantistica sportiva, con l’obiettivo di consentire al Comune di valutare la candidatura dell’Esseneto e intercettare risorse per proseguire la riqualificazione dello storico impianto calcistico cittadino.

L’iniziativa richiama l’amministrazione alla necessità di muoversi tempestivamente, predisponendo gli atti e la documentazione necessari e rispettando le scadenze previste. L’obiettivo è evitare che ritardi burocratici possano compromettere la possibilità di accedere ai finanziamenti.

Un impegno che si inserisce nel percorso seguito da Piparo per lo sport agrigentino, già durante il suo mandato da assessore, e che prosegue oggi attraverso l’attività consiliare, con l’attenzione rivolta alla programmazione degli interventi e alla valorizzazione delle strutture cittadine.

Il consigliere ha affrontato anche la questione dell’illuminazione, sollecitando il sindaco e l’amministrazione comunale ad accelerare l’iter per il collaudo delle nuove torri faro. Dopo l’accensione dell’impianto, il completamento delle verifiche e degli adempimenti necessari rappresenta un passaggio importante per proseguire verso la piena funzionalità dello stadio.

Due, dunque, le priorità indicate: completare il percorso amministrativo relativo all’illuminazione e attivarsi per cogliere le opportunità di finanziamento regionale, programmando ulteriori interventi di riqualificazione.

Con l’approvazione della mozione, il Consiglio comunale ha condiviso l’indirizzo proposto da Piparo. Adesso l’attenzione si sposta sull’attuazione degli adempimenti necessari, affinché l’Esseneto possa proseguire il proprio percorso di ammodernamento e offrire migliori prospettive allo sport agrigentino.

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