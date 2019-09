Agrigento, Etica e successo imprenditoriale al centro dell’incontro organizzato dai giovani di Confcommercio

Si parlerà di etica imprenditoriale come chiave di una crescita duratura e responsabile nell’incontro organizzato in collaborazione tra il Gruppo GiovanniConfcommercio Agrigento e OSM Value, la società siciliana da anni impegnata diffondere su tutto il territorio i principi dell’etica umanistica declinata nelle aziende.

L’incontro, gratuito e aperto al pubblico – che avrà come relatori Francesco Picarella, presidente di Confcommercio provinciale, Gero Niesi, presidente del Gruppo Giovani e Marco Merlino, socio fondatore di OSM Value – si terrà in via Mazzini 144 presso lo spazio Coworking Piano B giovedì 12 settembre a partire dalle 15:30.

Al centro del dibattito ci saranno, tra l’altro, i risultati dell’esperienza maturata da OSM in oltre un decennio di esperienza accanto agli imprenditori siciliani che hanno scelto di porre al centro delle proprie strategie aziendali l’etica e l’umanesimo, secondo il quale il primo valore di un imprenditore deve essere l’attenzione alle risorse umane.

“Non solo – specifica Marco Merlino -. Vogliamo offrire ai giovani alcuni spunti di riflessione e confronto partendo dall’analisi di risultati che evidenziano come, in Italia, il 20% delle aziende che crescono si siano focalizzate su 6 punti strategici:

occuparsi delle cause interne, uscire dalla zona di comfort, abbracciare un marketing innovativo che presta attenzione alle reali necessità del cliente, controllare gli aspetti finanziari, adottare una politica umanistica nella gestione del personale, studiare costantemente per migliorare se stessi e il proprio approccio al lavoro”.