Agrigento. Dal 27 al 29 settembre parte la quinta edizione dell’evento “Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello” le giornate della prevenzione cardio e cerebrovascolare

Con il mese di settembre ritorna la quinta edizione delle tradizionali giornate siciliane di cardiologia ad Agrigento nella centralissima Piazza Cavour denominate “Tieni a mente il tuo cuore e tieni a cuore il tuo cervello”che da sempre hanno avuto interesse e risposta di pubblico per la prevenzione e le visite gratuite che verranno effettuate al pubblico presente.

L’edizione di quest’anno si svolgerà dalle 9.00 alle 19.00 di venerdì e sabato e domenica fino alle 13.00.

L’evento medico è organizzato grazie al supporto della Bayer e il reparto di Uoc e Utic dell’Ospedale San Giovanni di Dio,ed è patrocinato dal Comune e dall’Asp di Agrigento.Il responsabile scientifico dell’evento è come sempre il primario dell’Uoc di Cardiologia ed emodinamica dell’ospedale di Agrigento il Dott.Giuseppe Caramanno,uno dei più rinomati emodinamisti del Sud Italia,il quale unitamente alla sua equipe ha alzato notevolmente la qualità e la professionalità dell’intero reparto per la complessità degli interventi di cardiologia ed emodinamica effettuati che sono universalmente riconosciuti dalle riviste mediche più accreditate per la bravura del professionista.Lo stesso Dott.Caramanno sarà affiancato anche quest’anno dai cardiologi ed emodinamisti del San Giovanni di Dio,tutti di alto profilo che effettueranno le visite e gli screening gratuiti per la prevenzione cardio e cerebrovascolare:dalla pressione arteriosa,la glicemia,il colesterolo,l’elettrocardiogramma e da una serie di esami indispensabili per prevenire qualsiasi disturbo o malattia latente.Le visite saranno effettuate all’interno dei 4 stands che saranno allestiti a Piazza Cavour e saranno rivolti alla cittadinanza.

Le tre giornate mediche da un punto di vista logistico e del service vedranno impegnata l’Omnia Congress,azienda leader e punto di riferimento da molti lustri per quanto concerne la convegnistica medica e congressuale ormai su tutto il territorio nazionale per professionalità e competenza nel portare a termine nel miglior modo la manifestazione come del resto ha fatto negli anni trascorsi.