Un incendio ha divorato una minicar di proprietà di un operaio canicattinese di 47 anni. La piccola vettura si trovava parcheggiata nei pressi di via Duca degli Abruzzi a Canicattì. L’allarme è scattato, nel cuore della notte, quando alcuni residenti sono stati svegliati dall’odore acre di bruciato. Il fuoco ha avvolto in pochissimi istanti la vettura, minacciando gli edifici vicini e i veicoli parcheggiati a breve distanza.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del locale distaccamento che, idranti alla mano, hanno spento le fiamme. Nonostante il tempestivo intervento, il mezzo è andato completamente distrutto.

Subito dopo aver messo in sicurezza l’area, i pompieri e i carabinieri hanno avviato i primi accertamenti per stabilire l’esatta natura del rogo. Durante il sopralluogo nelle immediate vicinanze della vettura, è stata rinvenuta una bottiglietta in plastica. Un elemento che cancella quasi del tutto l’ipotesi del guasto tecnico o del cortocircuito, indirizzando gli accertamenti verso la pista dolosa.

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