Agrigento, ecco il programma completo degli eventi di Natale e Capodanno

Ecco il programma completo degli eventi di Natale e Capodanno promossi dall’Amministrazione Comunale di Agrigento in attesa del 2020 l’anno in cui la Città dei templi celebra, con una grande serie di iniziative culturali, i 2600 anni di storia dalla fondazione di Akragas.

“Abbiamo un cartellone natalizio con uno sterminato numero di eventi frutto di una partecipazione collettiva che si registra per la prima volta – ha dichiarato il Sindaco Lillo Firetto. – Probabilmente perché vi è un coinvolgimento sull’idea di Agrigento 2020 per cui si è visto operare dentro questa iniziativa non solo il Comune ma anche il Parco Archeologico, la Regione Siciliana con il suo Assessorato al Turismo, la Chiesa con le Parrocchie, le scuole e l’Università e le Associazioni. Un Cartellone di eventi che vedrà un’offerta straordinaria di spettacoli, dal Gospel alla lirica con la presenza di Katia Ricciarelli, che vedrà momenti di lettura e di riflessione sul tema natalizio nella nostra biblioteca comunale, e poi le tradizionali novene, le rappresentazioni teatrali e le animazioni. Una quantità di eventi – continua il sindaco Firetto – che dichiarano un coinvolgimento collettivo di cui non si può che essere orgogliosi e grati ai tanti che hanno collaborato in questa direzione e che hanno voluto dare un segno importante affinché questo Natale sia visibile e degno di una vigilia così straordinaria per la città e cioè le celebrazioni dei 2600 anni di storia.

Programma Natale Capodanno. 2019_2020