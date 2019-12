La Fortitudo Agrigento vince contro Tortona e conquista il pass per la Coppa Italia. I biancazzurri si sono imposti con il punteggio di 74 a 63. Una vittoria che vale doppio e che ha regalato punti e, appunto, qualificazione all’edizione 2020 della Coppa Italia. Di seguito le squadre qualificate per la Final Eight di LNP Coppa Italia Serie A2 Old Wild West (6-8 marzo 2020). Ammesse le prime quattro classificate di ogni girone al termine della fase di andata. (La cronaca della partita)

Girone Est: OraSì Ravenna, Unieuro Forlì, Pompea Mantova, UCC Assigeco Piacenza

Girone Ovest: Edilnol Biella, MRinnovabili Agrigento, Reale Mutua Torino, Novipiù Casale Monferrato

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (venerdì 6 marzo). Si allega il tabellone.

OraSì Ravenna-Novipiù Casale Monferrato

MRinnovabili Agrigento-Pompea Mantova

Unieuro Forlì-Reale Mutua Torino

Edilnol Biella-UCC Assigeco Piacenza

Nelle semifinali (sabato 7 marzo) la vincente di Ravenna-Casale Monferrato affronterà la vincente di Agrigento-Mantova, mentre la vincente di Forlì-Torino sfiderà la vincente di Biella-Assigeco Piacenza.

MRinnovabili Agrigento – Bertram Tortona 74-63 (16-18, 17-17, 22-16, 19-12)

MRinnovabili Agrigento: Christian James 22 (7/10, 1/7), Simone Pepe 19 (5/6, 3/6), Tony Easley 12 (5/8, 0/0), Lorenzo Ambrosin 9 (3/6, 0/3), Giovanni De nicolao 6 (2/3, 0/0), Albano Chiarastella 4 (1/2, 0/1), Samuele Moretti 2 (1/1, 0/0), Edoardo Fontana 0 (0/1, 0/1), Paolo Rotondo 0 (0/1, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/0, 0/0), Alessandro Moricca 0 (0/0, 0/0), Gianni Morreale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Tony Easley 7) – Assist: 10 (Samuele Moretti 3)

Bertram Tortona: Bruno Mascolo 16 (7/12, 0/2), Matteo Martini 13 (3/4, 1/6), Quirino De Laurentiis 11 (5/5, 0/1), Kenny Gaines 8 (1/3, 2/5), Rei Pullazi 7 (2/3, 0/0), Andrejs Grazulis 4 (2/6, 0/0), Edoardo Buffo 4 (1/1, 0/2), Janko Čepić 0 (0/0, 0/1), Andrea Casella 0 (0/1, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Luca Valle 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 – Rimbalzi: 29 9 + 20 (Quirino De laurentiis 7) – Assist: 8 (Edoardo Buffo 3)