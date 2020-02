Agrigento e Porto Empedocle, controlli nella movida: sequestrata droga e denunce

I carabinieri della Compagnia di Agrigento sono stati impegnati a ritmo serrato nei controlli nei luoghi della “movida” del centro storico di Agrigento. I controlli estesi anche a Porto Empedocle.

Sabato notte, mentre la via Atenea e le strade adiacenti, si popolavano di giovani, decine di carabinieri, in uniforme e in borghese, hanno pattugliato senza sosta anche i vicoli più nascosti del centro storico, ed hanno passato al setaccio la circolazione stradale della parte alta della città.

Questi i risultati dei controlli: 50 veicoli e motocicli controllati, con numerose sanzioni elevate per le più disparate infrazioni al Codice della Strada (mancata revisione dei veicoli, guida in assenza di condizioni di sicurezza per uso del telefono cellulare, cinture di sicurezza non allacciate, i i principali casi accertati).

Circa 60 le persone a piedi ed in auto controllate, ed eseguite diverse perquisizioni. Gli accertamenti approfonditi hanno consentito di recuperare 30 grammi di “erba” nascosta e pronta per essere consumata o venduta.

I militari del Radiomobile hanno anche “pizzicato” un automobilista indisciplinato che, oltre a non essersi prontamente fermato all’Alt, portava con sé in macchina un piccolo quantitativo di “fumo” per uso personale. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.

Nelle stesse ore, a Porto Empedocle, i militari dell’Arma della locale Stazione, hanno effettuato analoghi controlli: due agrigentini in trasferta sono stati trovati in possesso di ben 16 dosi di hashish, pronte per essere vendute, verosimilmente nella cittadina marinara. Per questo sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.