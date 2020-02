Droga nascosta in una scatola di scarpe, arrestato ventunenne

I carabinieri del Nucleo operativo di Licata hanno arrestato un ventunenne licatese, già noto ai militari perché sorpreso in possesso di circa 100 grammi di marijuana. La droga scovata in una scatola di scarpe.

Tutto quanto durante uno dei mirati servizi per contrastare lo spaccio di stupefacenti. In una perquisizione a casa di un ragazzo di 21 anni, sul quale era già alta la loro attenzione, hanno controllato a fondo anche il garage dell’abitazione e quando hanno aperto una scatola di scarpe, contenente quasi 100 grammi di “erba” messa lì ad essiccare, probabilmente per essere poi venduta in dosi.

Il giovane licatese è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, ed è ora in attesa dell’udienza di convalida davanti al Tribunale di Agrigento.