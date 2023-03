Trovato con cocaina e marijuana: arrestato pusher

Trovato in possesso di cocaina e marijuana pronte per essere smerciate ai consumatori locali. I carabinieri della Stazione di Casteltermini, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Cammarata, hanno tratto in arresto un trentaduenne di nazionalità rumena, residente nel centro della montagna agrigentina. E’ ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, dopo le formalità di rito, così come disposto dal magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato posto ai domiciliari.

Il Gip del Tribunale di Agrigento, al termine dell’udienza di convalida, ha rimesso in libertà l’indagato, applicandogli la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. In particolare, i militari dell’Arma all’esito delle perquisizioni condotte inizialmente sulla persona, e subito dopo estese nell’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto complessivamente 13 grammi di cocaina suddivisi in due involucri, altri 13 grammi di marijuana e due bilancini di precisione.