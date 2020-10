Agrigento e Castrofilippo, contagiati due bambini. Raffica di casi in provincia

Ad Agrigento contagiato un alunno della Lauricella. A Castrofilippo una bambina piccola. E tanti tamponi positivi in diversi comuni della provincia, a Sciacca, Licata, e Canicattì. Tampone positivo per un alunno, che frequenta la scuola primaria, del plesso “Lauricella” del compressivo Agrigento Centro. La famiglia ha informato i vertici dell’istituto, che da quando un componente ha accusato i malori riconducibili al contagio Covid, in via precauzionale, ha tenuto il figlio a casa, che purtroppo è risultato positivo. “Immediatamente sono stati presi i contatti con il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Agrigento, per la consegna del l’elenco di tutti gli alunni della classe frequentata dal bambino positivo, riconosciuti quali contatti stretti e sottoposti alla misura di quarantena.

In applicazione delle norme sanitarie vigenti, si informa, pertanto, che verrà isolata in via precauzionale la sola classe coinvolta”, dice il dirigente scolastico Anna Gangarossa.

Gli alunni frequentanti la stessa classe del compagnetto trovato positivo, resteranno in isolamento per 10 giorni (la loro riammissione a scuola avverrà previa consegna dell’Attestazione di esito negativo del tampone). Tutte le altre classi funzioneranno regolarmente, anche in virtù del fatto che le misure di sicurezza, che prevedevano l’esclusione di contatti tra gli alunni di diverse classi, sono state sempre applicate, così da ridurre la promiscuità e il contatto tra bambini e docenti di più classi. Già eseguita la sanificazione della scuola.

Aumento di contagi anche a Castrofilippo. L’Asp di Agrigento ha comunicato al sindaco Badalamenti, che vi sono altre quattro persone, tra le quali una bambina, sorella dell’alunno che frequenta la Balsamo positivo al Coronavirus. Attualmente i contagiati in paese sono in totale otto.

E tanti tamponi positivi in diversi comuni della provincia. Quattro a Sciacca. Si tratta di un 18enne, un 24enne, un 48enne, e un 60enne. A Sciacca nelle ultime ore registrati anche 5 guariti. Gli attuali positivi sono 39. Altri due casi positivi a Canicattì. Uno dei due, è stato ricoverato. Anche a Naro la situazione dei nuovi contagi è in continua evoluzione. Al momento vi sono 16 positivi e 25 persone in quarantena fiduciaria. La gran parte di questi sono anziani ospiti di una struttura. Tampone positivo per una persona di Licata. Sta bene, si trova in isolamento domiciliare. A Licata gli attuali positivi sono 37.