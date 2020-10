Non ce l’ha fatta una sessantaduenne di Lampedusa, che nei giorni scorsi, aveva scoperto di aver contratto il Coronavirus.

La donna era risultata positiva, e con lei anche la figlia e il nipote, e si trovava in quarantena domiciliare.

Nel pomeriggio, in seguito ad un malessere, è stata urgentemente trasportata al Poliambulatorio dell’Isola più grande delle Pelagie, dove i medici hanno cercato in tutto i modi di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare.