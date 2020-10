Raffica di contagi ad Agrigento: ben cinque. In totale 37 casi

Raffica di contagi da Covid anche ad Agrigento. Nelle ultime 24 ore ben 5 tamponi positivi. Per un totale di 37 casi, 35 dei quali, in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, e 2 ricoverati negli ospedali “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e “Sant’Elia” di Caltanissetta. In città c’è anche un guarito. A darne notizia il sindaco Franco Micciché.

“Oggi sono state sanificate le scuole Lauricella e Pirandello, lunedì verrà effettuata la sanificazione della Garibaldi. Plessi che resteranno chiusi fino a data da destinarsi – afferma il primo cittadino -. Nel resto delle scuole la sanificazione verrà programmata di giorno in giorno. Invito la popolazione a restare tranquilla, e ad usare tutte le precauzioni del caso. Rassicuro che gli alunni trovati positivi che frequentavano le scuole, già da qualche giorno erano assenti per altre motivazioni, quindi, non possono essere considerati fonte di contagio”, conclude il sindaco.