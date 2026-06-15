Cala il sipario sull’anno scolastico 2025/2026 all’Istituto “Gallo-Sciascia” di Agrigento, dove si è svolto oggi, nell’auditorium della scuola, l’ultimo Collegio dei Docenti. Un appuntamento che ha rappresentato non soltanto il tradizionale momento di verifica e programmazione conclusiva, ma anche un’occasione carica di emozioni per salutare i colleghi che hanno raggiunto il traguardo della pensione.

Dopo mesi intensi scanditi da attività didattiche, progetti, iniziative formative e sfide affrontate con professionalità e spirito di squadra, la comunità scolastica si è ritrovata per condividere riflessioni, risultati e prospettive future. Un momento importante che ha consentito di ripercorrere il cammino compiuto durante l’anno e di valorizzare il contributo di ciascun docente alla crescita dell’istituto.

Particolarmente significativo il momento dedicato ai docenti che lasciano il servizio attivo dopo una vita trascorsa tra aule, studenti, lezioni e relazioni umane. A loro la dirigente scolastica Giovanna Pisano ha rivolto parole di sincera gratitudine per il lavoro svolto e affettuosi auguri per la nuova fase della loro vita che inizierà dal prossimo 1° settembre 2026.

A conclusione del Collegio, un momento conviviale ha riunito docenti e personale scolastico in un clima sereno e familiare, permettendo di festeggiare insieme la conclusione di un anno scolastico particolarmente intenso e di rendere omaggio ai colleghi pensionandi.

L’anno scolastico 2025/2026 si chiude così con la consapevolezza di aver affrontato con successo un percorso impegnativo e ricco di responsabilità. Un anno che ha segnato anche una tappa importante per il Gallo-Sciascia, divenuto polo tecnico-professionale di riferimento per il territorio agrigentino, rafforzando ulteriormente il proprio ruolo formativo e culturale.

Resta la certezza che i legami costruiti quotidianamente tra i banchi di scuola, nei corridoi e nelle attività condivise, continuano a vivere ben oltre la conclusione di un incarico o di un anno scolastico, alimentando quel senso di appartenenza che rappresenta il valore più autentico della comunità educativa.

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