Lo stadio comunale “Emanuele Schembre” di Cattolica Eraclea beneficerà di un finanziamento regionale di 80 mila euro destinato a interventi di riqualificazione. Ad annunciarlo è il consigliere comunale Nicola Piazza, che ha espresso forte soddisfazione per il traguardo raggiunto, non risparmiando una frecciata ironica alle recenti decisioni dell’aula consiliare.

Il sussidio economico rappresenta una boccata d’ossigeno rispetto ai fondi stanziati inizialmente a livello locale. Appena due giorni prima, infatti, il Consiglio comunale aveva approvato una variazione di bilancio che prevedeva appena 20 mila euro per la struttura. Una cifra giudicata ampiamente insufficiente da Piazza: «Una somma che, con un pizzico di ironia, sarebbe stata sufficiente, forse, per imbiancare gli spogliatoi e sostituire qualche infisso», ha commentato il consigliere.

Il ringraziamento politico e l’appello alla trasparenza. Il cambio di passo è stato possibile grazie a un asse politico diretto con i palazzi palermitani. Piazza ha voluto tributare un ringraziamento esplicito al deputato regionale della Democrazia Cristiana: «Esprimo un ringraziamento al mio caro amico, on. Carmelo Pace, per l’attenzione e l’impegno dimostrati nei confronti del nostro territorio e della nostra comunità. Questo prezioso finanziamento regionale rappresenta certamente un grande e incoraggiante passo avanti».

Ora l’attenzione si sposta sulla fase esecutiva e sulla gestione dei fondi. L’obiettivo primario resta quello di restituire efficienza e decoro a un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza, in particolare per le fasce più giovani.

«Adesso mi auguro che questi 80 mila euro vengano utilizzati nel migliore dei modi, per realizzare interventi concreti e restituire un po’ di dignità al nostro stadio comunale – ha concluso Nicola Piazza –. Il nostro impianto sportivo merita attenzione, rispetto e investimenti adeguati. Perché lo sport è aggregazione, crescita e opportunità, soprattutto per i nostri giovani, e Cattolica Eraclea merita una struttura sportiva all’altezza della sua comunità. Sono sicuro che questo finanziamento sarà utilizzato con la massima trasparenza per il bene della collettività».

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