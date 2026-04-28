Agrigento, ecco la lista del Partito Democratico a sostegno di Michele Sodano

Si completa il quadro delle candidature in vista delle amministrative con il deposito della lista del Partito Democratico, che sostiene la corsa a sindaco di Michele Sodano all’interno del campo progressista.

Una lista composta da 24 candidati, espressione del territorio e costruita con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Pd nella competizione elettorale e contribuire alla sfida del centrosinistra.

Entrano in lista Alberto Agueci, Michelangelo Alongi, Salvatore Bottitta, Giuseppe Capraro, Giampiero Carta, Giuseppe Cassetti, Alfonsa Maria D’Aula (detta Yna), Salvatore De Caro, Paolo Emanuele Di Falco, Sandro Fanara, Vittoria Faro, Lucia Gambino, Rossana Geraci, Luisa Guida, Viviana Mattiolo, Cettina Munda, Maria Letizia Picone, Davide Raso, Grazia Roccuzzo, Giovanni Sanfilippo, Flavia Sciortino, Andrea Seddio, Elisabetta Torregrossa e Mario Tricoli.

Il deposito della lista rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione della coalizione che sostiene Sodano, già composta da Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva e Controcorrente, e conferma la volontà di presentarsi agli elettori con una proposta politica strutturata e competitiva.

La partita elettorale entra così nel vivo, con gli schieramenti ormai impegnati nella definizione definitiva di candidati e strategie in vista del voto.

Lista PD – candidati

Alberto Agueci Michelangelo Alongi Salvatore Bottitta Giuseppe Capraro Giampiero Carta Giuseppe Cassetti Alfonsa Maria D’Aula (Yna) Salvatore De Caro Paolo Emanuele Di Falco Sandro Fanara Vittoria Faro Lucia Gambino Rossana Geraci Luisa Guida Viviana Mattiolo Cettina Munda Maria Letizia Picone Davide Raso Grazia Roccuzzo Giovanni Sanfilippo Flavia Sciortino Andrea Seddio Elisabetta Torregrossa Mario Tricoli

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