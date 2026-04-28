Sono state avviate le attività in materia di igiene ambientale, con particolare riferimento agli interventi di disinfestazione contro le zanzare al presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Sciacca. A darne notizia la direzione sanitaria del nosocomio saccense. In linea con quanto già evidenziato anche nelle recenti comunicazioni ufficiali dell’Asp, l’ospedale di Sciacca si è dotato per il 2026 di un piano organico, programmato e strutturato, definito già a fine gennaio, che garantisce un approccio preventivo e sistematico alla gestione degli ambienti sanitari.

Il programma, già avviato, prevede ben quaranta giornate di intervento distribuite tra marzo e novembre, assicurando una presenza costante e capillare sia nelle aree interne che esterne del presidio ospedaliero. Le attività comprendono la disinfestazione periodica delle colonne e dei servizi igienici, i trattamenti nelle aree esterne, con particolare attenzione alla proliferazione delle zanzare, gli interventi nei vuoti tecnici, il monitoraggio ambientale continuo e l’attività di derattizzazione programmata. Questa pianificazione consente di mantenere un controllo costante dei potenziali focolai larvali, intervenendo in maniera preventiva proprio nei periodi più favorevoli alla proliferazione degli insetti.

“La programmazione anticipata e la distribuzione degli interventi lungo quasi dieci mesi – sottolinea il direttore sanitario di presidio, Adriano Cracò – permettono di operare con una visione d’insieme, garantendo continuità ed efficacia. Si sta facendo tutto ciò che è necessario e possibile per assicurare condizioni ottimali di sicurezza e tutela della salute per pazienti, operatori e visitatori. Accanto alle attività ordinarie, resta attiva la possibilità di effettuare ulteriori interventi straordinari tempestivi, qualora le condizioni ambientali lo richiedano, rafforzando ulteriormente il sistema di prevenzione”.

La direzione sanitaria di presidio ribadisce che tutte le azioni intraprese rientrano in una strategia complessiva improntata alla trasparenza, alla prevenzione e alla sicurezza igienico-sanitaria, e continuerà a garantire un costante monitoraggio delle attività.

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