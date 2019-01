Agrigento, denunciato 36enne: aveva distrutto 20 auto la vigilia di Natale

Un 36enne senza fissa dimora, originario di Padova ma da mesi di fatto residente per le strade di Agrigento, è stato denunciato per la mancata osservazione del foglio di via impostogli dal Questore di Agrigento Maurizio Auriemma.

Il 36enne da mesi risiede per le strade di Agrigento. Prima era stato visto soggiornare nei pressi del viadotto Morandi; successivamente si era spostato in via Atenea salvo poi fare tappa alla stazione Centrale di Agrigento. Qui era stato denunciato dagli agenti della Polfer per danneggiamento di una macchinetta automatica di biglietti e per aver distrutto una casetta in legno nei pressi della stazione.

Successivamente il 36enne si sarebbe spostato a Porto Empedocle dove, la vigilia di Natale, ha distrutto a colpi di martello i lunotti di almeno 20 autovetture.