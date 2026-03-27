Ancora una truffa in provincia di Agrigento con l’ormai noto metodo del finto carabiniere. Questa volta è accaduto a Sambuca di Sicilia dove una novantenne è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma, informandola di dover eseguire un fantomatico sfratto nei suoi confronti e che, per evitare guai giudiziari, avrebbe dovuto pagare 800 euro.

L’anziana, presa dal panico, ha consegnato 500 euro e qualche monile d’oro ad un uomo che poco dopo si è presentato alla sua porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i veri carabinieri. Avviate le indagini per risalire all’identità del balordo.

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