Voli d’emozione alla Valle dei Templi: la mongolfiera di Gianni Oliveri incanta Agrigento

Un panorama mozzafiato, il silenzio interrotto solo dal soffio del vento e il sole che lentamente si spegne difronte ai templi. È lo spettacolo straordinario andato in scena nel tardo pomeriggio di ieri, alle 18 a Piano San Gregorio, dove la mongolfiera di Gianni Oliveri ha solcato i cieli di Agrigento regalando una visione unica della Valle dei Templi, nell’anno da Capitale italiana della Cultura.

«Giro molto in Italia e in Europa – racconta Gianni Oliveri – ma alla Valle sono profondamente legato. Voglio contribuire anche con le piccole cose a migliorare l’immagine del nostro territorio». E lo fa con l’unica mongolfiera presente in Sicilia, considerata una delle migliori in Europa. Un mezzo straordinario che, in giornate ideali come quella appena trascorsa, trasforma il paesaggio in un’emozione sospesa.

Tutto a titolo gratuito. Nessun biglietto, nessun guadagno. Solo la voglia di dare qualcosa alla comunità, di offrire un punto di vista diverso e simbolico: quello di chi guarda Agrigento dall’alto, con rispetto e meraviglia. «A noi basta un sorriso per essere ripagati – dice Oliveri – e fanno piacere i complimenti. Questa estate vogliamo coinvolgere anche i disabili: abbiamo una cesta speciale pensata per loro».

Un gesto concreto, che si inserisce nello spirito richiamato di recente dal prefetto Salvatore Caccamo, a cui Oliveri risponde: «Accolgo il suo appello: tutti dobbiamo mobilitarci per contribuire, ciascuno come può. Il nostro territorio offre tanto, basta valorizzarlo e guardare avanti».

Turismo, ristorazione e impegno civile sono da sempre nel DNA di Oliveri, imprenditore schivo ma appassionato. «Come diceva il mio professore universitario, studiando si impara, ma viaggiando si impara molto di più. Per questo viaggio», confessa. Poi, citando Gandhi, aggiunge: «Vivo ogni giorno come se non dovessi mai morire, ma non sono un esibizionista. Amo lavorare nell’ombra, lontano dai riflettori». Una testimonianza silenziosa ma potente di come l’amore per la propria terra possa davvero sollevarla. Anche in volo.

A immortalarne la magia, gli scatti suggestivi di Marco Gallo. Si replica questo sera 2 giungo alle 18.

