Un trentacinquenne, originario del Mali, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni personali. L’immigrato, per motivi non del tutto chiari, avrebbe cominciato a litigare con il titolare di un’agenzia di onoranze funebri, in via Garibaldi, nel centro storico di Agrigento, e poco dopo avrebbe aggredito anche la moglie dell’imprenditore.

Alla vista dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, giunti sul posto per riportare la calma, l’uomo è andato in escandescenza scagliandosi contro il personale in divisa. Senza non poche difficoltà gli agenti lo hanno bloccato, identificato e denunciato. Marito e moglie, invece, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in seguito ad alcune escoriazioni riportate. Guariranno in pochi giorni.

