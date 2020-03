Coranaviurs. 33 ricoveri ospedalieri: 5 terapia intensiva

Salgono a 33 i pazienti ricoverati negli ospedali Sicilia dopo il contagio da coronavirus, di cui cinque in terapia intensiva. Il dato, fornito dalla presidenza della Regione, e’ in aumento rispetto ai 24 ricoveri e all’unico posto di terapia intensiva occupato fino a ieri. Questa la distribuzione dei ricoveri per provincia: nove a Palermo, tredici a Catania, quattro a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, uno a Enna e due a Trapani. I pazienti in isolamento domiciliare sono 78, due i guariti. Da ieri si registrano anche due deceduti.