Finisce con il risultato di 2- 1 il match tra Akragas e Sancataldese. Al 42° del primo tempo è Trombino a portare in vantaggio i biancazzurri mettendo a segno un rigore. Non passa nemmeno un minuto che la squadra di casa raddoppia con un goal di Di Mauro al 43°. All’88° però Durmush accorcia le distanze. Guadagna 3 punti importanti l’ Akragas che le consente di rimanere salda in classifica playoff. Alla luce dei risultati della dodicesima di campionato, conducono la classifica il Trapani con 31 punti e la Vibonese con 30 punti. Seguono Siracusa 28 punti e Licata con 21 punti. L’ Akragas con i suoi 18 punti rimane a metà classifica. Ultimo il Locri con 8 punti.

Akragas-Sancataldese 2-1: 40′ rig. Trombino, 44′ Di Mauro-88′ Durmush



Akragas. Sorrentino; Rechichi, Cipolla, Pantano; Sanseverino, Perez (65° Scandurra), Mannina (69°

Sinatra), Di Stefano (52° Scozzari), Rea (52° Baio); Di Mauro (84° Bruno), Trombino. All. Costanzo (Busà, Litteri, Llama, Rossi).

Sancataldese. Dolenti; Parisi (46° Galfano), Fiumara, Brumat, Ozawje (75° Sclafani); Lo Nigro, Correnti (65° Francofonte), Sino (46° Liga); Mazzamuto (65°

Carnicelli), Durmush, Zerbo. All. Sclafani (Maravigna,Scuderi, Azzimati, Papotto).



Arbitro. Alessandro Fenia di Locri; Stefano Petarlin di Vicenza e Marco Marchesini di Rovigo

Reti. 42° Trombino rig. (A); 44° Di Mauro (A); 88° Durmush (S).

Ammoniti. 25° Pantano; 66° Di Mauro; 74° Cipolla (A); 59° Fiumara (S). Angoli. 0-7 per la Sancataldese