Agrigento, corso di aggiornamento per i medici veterinari

Si è svolto presso la sala conferenze di un noto hotel agrigentino, un corso di aggiornamento ECM rivolto a medici veterinari. L’argomento riguardava due gravi malattie infettive degli animali e del cane in particolare, causate dal PARVOVIRUS e dal MORBILLIVIRUS e dell’importanza che riveste una corretta prevenzione vaccinale, unica efficace arma contro questi ed altri virus. Invitati all’apertura dei lavori per l’amministrazione comunale è intervenuto l’assessore Nino Amato il quale ha portato i saluti della Giunta comunale, mentre in rappresentanza della politica regionale è intervenuto il vicepresidente della commissione sanità Carmelo Pullara che ha voluto sottolineare l’importanza della professione medico veterinaria in ambito di salute animale ma soprattutto in ambito di sanità pubblica e prevenzione. Relatori delle presentazioni la professoressa Paola Dall’Ara dell’università di Milano ed il dottor Francesco Mira, medico veterinario specializzato in malattie infettive operante presso l’istituto zooprofilattico sperimentale di Palermo. Il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Agrigento, Calogero Lentini, esprime grande soddisfazione per aver ospitato relatori di grande livello che hanno saputo dare un contributo alla crescita formativa dei colleghi giunti da tutta la regione, rendendo lustro all’ente ed alla medicina veterinaria stessa.