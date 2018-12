Frana sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina”, ANAS realizza by-pas

In fase di avvio l’intervento di messa in sicurezza del versante, per un investimento pari a circa 800 mila euro Palermo, 3 dicembre 2018. Da ieri pomeriggio, la strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” è interrotta tra Ficuzza e Corleone, a causa di un evento franoso avvenuto al km 20,900. Relativamente al tratto di strada interessato, Anas aveva già realizzato il progetto di un intervento di manutenzione straordinaria – per un investimento pari a circa 800 mila euro – finalizzato alla messa in sicurezza del versante. L’avvio di tale intervento è fissato per il mese di gennaio e, già dalla scorsa settimana, erano partiti gli interventi finalizzati al ripristino di un vecchio troncone stradale, in by-pass al tratto oggetto dell’intervento. Il by-pass sarà percorribile entro la fine della settimana in corso e, naturalmente, potrà essere utilizzato per l’immediato ripristino della circolazione stradale.