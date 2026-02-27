PNRR, la banda ultralarga illumina la Sicilia occidentale

Oltre 97mila civici già coperti con il Piano Italia a 1 Giga

PALERMO – La rete ultraveloce prende forma e cambia il volto digitale della Sicilia occidentale. Sono in fase di conclusione, nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, i lavori realizzati da Open Fibernell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”, il progetto strategico finanziato fino al 70% dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per portare la connettività ad altissima velocità in tutto il Paese.

Ad oggi l’infrastruttura a banda ultralarga è stata completata in 100 comuni, con la copertura complessiva di oltre 97mila civici, pari a poco più di 150mila unità immobiliari, raggiunte attraverso tecnologia FTTH e FWA. Un intervento che segna un salto di qualità decisivo sul fronte della digitalizzazione del territorio.

I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete realizzata grazie al Piano Italia a 1 Giga. Gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito ufficiale di Open Fiber, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario più adatto per iniziare a navigare ad altissima velocità. Per eventuali segnalazioni è attiva anche la pagina dedicata ai contatti sul portale istituzionale.

La nuova rete è realizzata in larga parte con tecnologia FTTH (Fiber To The Home), ossia con la fibra ottica portata direttamente all’interno degli edifici: è l’unica soluzione capace di garantire velocità di connessione superiori a 1 Gigabit al secondo, assicurando stabilità, affidabilità e performance elevate. Una quota residuale di civici è invece raggiunta tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), sistema complementare che utilizza il segnale radio per coprire le aree più impervie o difficili da raggiungere con la posa tradizionale della fibra.

I vantaggi della nuova rete

«La nuova rete a banda ultralarga – afferma Emanuela Vulpetti, referente Affari istituzionali territoriali di Open Fiber in Sicilia – è ormai una realtà consolidata nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, già disponibile per migliaia e migliaia di unità immobiliari. Di fronte a questa imponente crescita infrastrutturale, va però registrato ancora un basso tasso di adesione, purtroppo in linea con il trend nazionale. La priorità è dunque quella di aumentare l’utilizzo di questa nuova infrastruttura: far crescere il take-up significa permettere a famiglie, imprese e professionisti di sfruttare una tecnologia più avanzata, stabile e sostenibile rispetto alle reti tradizionali in rame. Un passaggio strategico per sostenere innovazione, sostenibilità e sicurezza».

Un appello chiaro, che punta non solo alla realizzazione delle infrastrutture ma alla loro piena valorizzazione, perché la vera sfida oggi non è più soltanto portare la fibra, ma farla diventare motore di sviluppo economico e sociale.

A chi si rivolge Open Fiber

Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica in modalità FTTH e tra i leader in Europa. In qualità di operatore wholesale only, non vende direttamente servizi al cliente finale, ma mette la propria infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati, garantendo parità di condizioni e favorendo così la concorrenza sul mercato.

Con il completamento dei lavori, la Sicilia occidentale si prepara dunque a entrare in una nuova fase della trasformazione digitale: una rete capillare, moderna e sostenibile che può diventare leva decisiva per la competitività del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp