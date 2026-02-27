La carenza di personale infermieristico in Italia è ormai un dato strutturale: mancano all’appello circa 60 mila professionisti. Per contribuire a colmare questo divario e orientare i giovani verso una professione oggi più che mai centrale, l’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento ha avviato un percorso di incontri nelle scuole del territorio. Nella giornata di ieri, il presidente dell’Opi, Salvatore Occhipinti, insieme al consigliere Antonino Venezia e alla neolaureata in Infermieristica Sofia Licata, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Michele Arena, guidato dalla dirigente scolastica Daniela Rita Rizzuto, accompagnati dai docenti Di Leo e Gallo.

“Abbiamo illustrato agli studenti delle quarte e quinte classi – spiega Salvatore Occhipinti – il ruolo dell’infermiere oggi”.

Durante l’incontro sono stati approfonditi diversi temi, tra i quali le responsabilità e le competenze della professione; i percorsi formativi e l’organizzazione del corso di laurea; le opportunità occupazionali, cresciute in modo significativo negli ultimi anni; i nuovi scenari assistenziali legati all’implementazione dell’assistenza territoriale. Gli studenti hanno rivolto numerose domande, alle quali il presidente Occhipinti e Antonino Venezia hanno risposto insieme con Sofia Licata, che ha condiviso il proprio percorso universitario e la sua esperienza professionale, offrendo un punto di vista vicino alla realtà degli studenti.

“L’Infermieristica oggi offre opportunità di lavoro reali e immediate – sottolinea Occhipinti – La carenza di personale è un dato oggettivo e questo si traduce in possibilità concrete per i giovani che scelgono questo percorso. Le nuove strutture territoriali, come Case e Ospedali di comunità, richiedono nuove risorse per garantire servizi assistenziali adeguati”. Un aspetto particolarmente rilevante è la presenza del corso di laurea in Infermieristica al Polo universitario Empedocle di Agrigento, che ogni anno accoglie 50 studenti.

“Studiare vicino casa – aggiunge Occhipinti – significa ridurre i costi che molte famiglie dovrebbero sostenere per mantenere i figli fuori sede. È un vantaggio economico importante e un’opportunità per il territorio”. L’iniziativa dell’Opi rientra in un progetto più ampio di orientamento e sensibilizzazione e si pone diversi obiettivi: avvicinare i giovani alla professione infermieristica, far conoscere le reali prospettive occupazionali e contribuire al rafforzamento della rete sanitaria provinciale.

