In occasione della Giornata mondiale contro l’Hpv (Papilloma virus), mercoledì 4 marzo 2026, l’Asp di Agrigento promuove un Open Day dedicato all’Hpv Dna Test presso tutti i Consultori familiari del territorio. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9 alle ore 13 e rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle infezioni da Hpv, principale causa del carcinoma della cervice uterina.

L’Hpv (Papilloma virus umano) è un virus molto diffuso che può colpire sia donne che uomini. Nella maggior parte dei casi l’infezione è transitoria, ma alcuni ceppi ad alto rischio possono provocare lesioni precancerose e, se non individuate e trattate in tempo, evolvere in tumore. L’Hpv Dna Test è uno strumento di screening fondamentale perché consente di identificare la presenza del virus prima ancora che si sviluppino alterazioni cellulari significative. La diagnosi precoce permette interventi tempestivi e riduce drasticamente il rischio di progressione verso forme tumorali.

Attraverso questa giornata di prevenzione, l’Asp di Agrigento, con il coinvolgimento dei Consultori familiari, dell’Uoc Consultori, dell’Uos Centro gestionale screening e dell’Uos screening cervico carcinoma, rinnova il proprio impegno nella tutela della salute femminile e nella promozione della cultura della prevenzione. L’Open Day è un invito concreto a prendersi cura di sé: prevenzione e protezione sono le armi più efficaci contro l’Hpv e il tumore della cervice uterina.

“La cittadinanza è invitata a partecipare. La prevenzione salva la vita”, dice l’Asp di Agrigento in una nota.

