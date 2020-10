Sicilia. Uomo trovato morto carbonizzato nel suo fondo agricolo

Il corpo carbonizzato di un agricoltore di 59 anni, Liborio Zangara, è stato trovato dal fratello che non vedendolo rincasare per l’ora di pranzo si è recato nell’appezzamento di terreno che coltivavano assieme.

E’ successo a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, in contrada “Pantano”.

I due fratelli erano molto noti nel comprensorio, anche perché si occupavano della vendita di carbone prodotto dagli ultimi carbonai delle Madonie.

Zangara è stato trovato riverso su un cumulo di cenere. Sul posto i carabinieri e il medico legale che dovrà stabilire con certezza l’ora e le modalità del decesso.

L’ipotesi più seguita dagli inquirenti è quella di una tragica fatalità. Il 59enne mentre dava fuoco a delle sterpaglie potrebbe aver perso i sensi a causa del fumo, e in poco tempo, è stato avvolto dalle fiamme che non gli hanno lasciato scampo.