I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno arrestato un 4enne, di Cattolica Eraclea, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, hanno permesso di accertare una rete di spaccio di cocaina, marijuana e hashish. La droga sarebbe stata smerciata soprattutto a giovani consumatori locali.

Lo spaccio di sostanze stupefacenti sarebbe stato documentato dai militari attraverso diverse telecamere collocate in alcuni punti strategici del paese agrigentino. Sono state effettuate numerose perquisizioni, nel corso delle quali, sono scattati alcuni sequestri di droga e materiali utilizzati per il confezionamento delle dosi. Il provvedimento nei confronti del 41enne cattolicese è stato emesso dopo l’interrogatorio preventivo.

