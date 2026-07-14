Agrigento, Confcommercio incontra il sindaco Sodano: al via un confronto stabile per il rilancio del territorio

Si è svolto nella prestigiosa cornice del Palazzo Municipale di Agrigento un incontro istituzionale tra il sindaco della Città dei Templi, Michele Sodano, e i vertici di Confcommercio Agrigento. L’appuntamento ha rappresentato anche la prima uscita pubblica ufficiale di Gero Niesi nel ruolo di presidente provinciale dell’associazione.

Ad accompagnare il neo presidente c’erano il direttore Antonio Giardina e l’addetto stampa Domenico Vecchio. Al tavolo di confronto ha preso parte una qualificata delegazione di Confcommercio, espressione del tessuto economico locale, composta dal presidente della delegazione comunale di Agrigento Francesco Picarella, dal presidente provinciale della FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Giovanni Morello, e dai rappresentanti di delegazione Giuseppe Castellano, Orazio Guercio, Alessandro Bufano, Liliana Magro e Rosario Pendolino.

L’incontro ha offerto l’occasione per affrontare le principali questioni che interessano i comparti del commercio, del turismo e dei servizi. Al centro del confronto i temi della crescita economica della città, dalla rigenerazione urbana alle politiche per l’attrattività turistica, dalla mobilità sostenibile alla valorizzazione delle imprese di prossimità. Un dialogo che conferma la volontà di rafforzare il rapporto tra amministrazione comunale e sistema produttivo per affrontare le criticità del territorio.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Michele Sodano ha espresso apprezzamento per la visita, sottolineando l’importanza di una collaborazione costante con Confcommercio.

Il presidente Gero Niesi ha ribadito l’impegno dell’associazione a promuovere proposte concrete, evidenziando come la tutela delle imprese coincida con l’interesse generale della comunità e con lo sviluppo economico della città.

L’incontro non si è limitato a una dichiarazione di intenti. Le parti hanno infatti concordato di avviare un metodo di lavoro basato su tavoli tecnici bilaterali, che consentiranno di approfondire le diverse questioni emerse durante il confronto e individuare soluzioni condivise.

La presenza del sindaco Sodano e l’avvio del nuovo corso di Confcommercio Agrigento guidato da Gero Niesi rappresentano un primo passo verso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e categorie produttive. L’obiettivo comune è costruire una visione condivisa per il rilancio economico di Agrigento, attraverso un dialogo stabile e una programmazione capace di tradurre le idee in azioni concrete. Leggi anche: Confcommercio Agrigento, Gero Niesi eletto nuovo presidente provinciale: rinnovati i vertici

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