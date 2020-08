Agrigento, con Tenet riapre il Cinema Concordia: ecco le indicazioni – VIDEO

Da oggi mercoledì 26 agosto riapre il Cinema Concordia di Agrigento. In programmazione con orario spettacoli 20 e 22,30 “Tenet”.

Si tratta di un thriller tra spionaggio e fantascienza al quale tutto il mondo guarda perché dovrebbe riportare finalmente gli spettatori nei cinema, dopo mesi di blocco dell’industria cinematografica e la chiusura delle sale per l’emergenza Covid.

“Tenet”, la sfida di Nolan per riportare spettatori in sala

L’opera di Christopher Nolan ha tuta la potenza per farlo: è un thriller adrenalinico, pieno di azione, che unisce spionaggio e fantascienza, basato sul concetto di un tempo non progressivo e inalterabile ma modificabile e invertibile. Il protagonista interpretato da John David Washington è coinvolto in una missione che attraversa il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, e che si svolgerà, appunto, al di là del tempo reale.

Indicazioni per il Cinema:

“Desideriamo – scrivono dalla Lupo Group – darvi alcune informazioni utili per accedere tranquillamente ed in sicurezza nelle nostre strutture.

Ingresso e cassa;

E’ obbligatorio il distanziamento di un metro presso la biglietteria e le zone comuni è obbligatorio l’uso della mascherina .

Posti in Sala:

Per poter mantenere il distanziamento in sala, i congiunti o conviventi possono stare vicini, ma non sarete vicini ad altri gruppi e/o persone. Per congiunti si intende tutta quella sfera di persone che abitualmente frequentate nel vostro quotidiano.

Mascherina fino al raggiungimento del posto:

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio fino al raggiungimento del posto, poi potra’ essere tolta durante la proiezione. Ricordate dovrà essere indossata quando vi alzate per allontanarvi dal posto.

Igienizzazione:

Troverete punti di igienizzazione in tutto il cinema cosí ogni volta che ne sentite la necessità potete usarli. Ad ogni modo sarà obbligatorio usufruirne ogni qual volta accedete a un punto comune come la Hall, l’ ingresso sala ,bagni o il punto snack.