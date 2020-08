Registrati 33 nuovi positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore, (dati aggiornati alle 15 di oggi mercoledì 26 agosto) dal Ministero della Salute.

I 33 casi così distribuiti: 3 sono migranti ospiti all’hotspot di Lampedusa, 12 nella provincia di Catania, 8 a Palermo, 4 a Messina e Trapani, 3 a Ragusa e 2 Siracusa.

Gli attuali positivi sono 980, di cui 59 ricoverati in ospedale con sintomi, 10 in terapia intensiva, e 911 in isolamento domiciliare. Nessun nuovo guarito e nessun decesso.