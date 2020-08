La nave quarantena “Aurelia” ha attraccato al porto di Lampedusa e ha imbarcato i migranti ospiti dell’hotspot di contrada “Imbriacola”.

Tra le persone salite a bordo, circa 70, risultate positive al Coronavirus, ed erano tenute in isolamento e sotto sorveglianza sanitaria in un padiglione del centro di prima accoglienza. In totale imbarcati 270 migranti.

Nell’hotspot si trovano circa 800 persone.