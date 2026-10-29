Agrigento, commissioni consiliari: eletti Giacalone e Fucà. Manca soltanto la seconda

Confermata l’anticipazione di AgrigentoOggi: William Giacalone presidente della sesta commissione, Irene Fucà vicepresidente. Cinque organismi su sei hanno completato l’elezione dei vertici.

AGRIGENTO – William Giacalone è il nuovo presidente della sesta commissione consiliare del Comune di Agrigento. Irene Fucà è stata eletta vicepresidente. Come anticipato da AgrigentoOggi, la votazione ha confermato le indicazioni emerse nei giorni scorsi, completando la definizione dei vertici di cinque delle sei commissioni permanenti.

L’elezione arriva dopo la precedente seduta, conclusa senza la nomina del presidente. Giacalone, consigliere comunale di Forza Italia, assume dunque la guida della sesta commissione, affiancato dalla vicepresidente Fucà.

Cinque presidenti eletti, resta il nodo della seconda commissione

Con l’elezione di Giacalone, il quadro delle presidenze è ormai quasi completo. Valentina Cirino guida la prima commissione, Alessandro Svettini, esponente di Controcorrente, la terza, competente in materia di servizi sociali, sanità e politiche per la famiglia. Giampiero Carta presiede la quarta commissione, che si occupa di finanze, bilancio e patrimonio, mentre Laura Vento è alla guida della quinta, competente per pubblica istruzione, cultura, sport e turismo.

Resta ancora senza presidente la seconda commissione, competente in materia di lavori pubblici, urbanistica, viabilità e ambiente. I componenti non si sono ancora riuniti per procedere alla votazione e alla conseguente definizione dei vertici.

Gli equilibri politici dopo le polemiche

La definizione delle presidenze arriva dopo le tensioni politiche che avevano accompagnato la composizione delle sei commissioni consiliari. Lo scorso 24 settembre il Consiglio comunale aveva approvato gli organismi con 14 voti favorevoli, al termine di una seduta segnata dalle contestazioni di Forza Italia e Movimento per l’Autonomia.

Con cinque presidenti eletti, manca dunque un ultimo passaggio per completare l’assetto delle commissioni, chiamate a svolgere un ruolo fondamentale nell’esame delle proposte e nell’attività preparatoria del Consiglio comunale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp