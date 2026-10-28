Agrigento, commissioni consiliari: quattro presidenti eletti, oggi si gioca la partita della sesta

Cirino, Svettini, Carta e Vento già alla guida dei rispettivi organismi. Attesa per William Giacalone, mentre resta da sciogliere il nodo della seconda commissione.

AGRIGENTO – Si delineano gli assetti delle commissioni consiliari permanenti del Comune di Agrigento. Quattro organismi hanno già individuato il proprio presidente: Valentina Cirino alla prima commissione, Alessandro Svettini alla terza, Giampiero Carta alla quarta e Laura Vento alla quinta.

Restano da completare le procedure per la seconda e la sesta commissione. La seconda non è riuscita a riunirsi, mentre la seduta della sesta non ha consentito di procedere all’elezione del presidente. Per quest’ultima, però, è previsto un nuovo appuntamento oggi, mercoledì 28 ottobre. Il nome indicato per la presidenza è quello di William Giacalone, consigliere comunale di Forza Italia.

Svettini alla guida della terza commissione

L’elezione di Alessandro Svettini, esponente di Controcorrente, è stata riportata da AgrigentoOggi il 27 ottobre. La terza commissione si occupa di servizi sociali, sanità e politiche per la famiglia.

Alla prima commissione è stata indicata Valentina Cirino, mentre la quarta, competente in materia di finanze, bilancio e patrimonio, sarà guidata da Giampiero Carta. La quinta commissione, che segue pubblica istruzione, cultura, sport e turismo, avrà invece alla presidenza Laura Vento.

Seconda commissione ancora senza presidente

La riunione prevista per lunedì 26 ottobre non è riuscita a svolgersi. La seconda commissione, competente in materia di lavori pubblici, urbanistica, viabilità e ambiente, dovrà quindi tornare a riunirsi per procedere all’elezione del presidente.

Oggi il voto per la sesta commissione

Dopo la seduta di ieri, conclusa senza l’elezione del presidente, la sesta commissione è attesa oggi a un nuovo appuntamento. Il nome indicato per la guida dell’organismo è quello di William Giacalone. L’esito dovrà essere confermato al termine della votazione.

Gli equilibri politici dopo le polemiche di settembre

La definizione delle presidenze arriva dopo le polemiche sulla composizione delle sei commissioni consiliari. Il 24 settembre il Consiglio comunale aveva approvato gli organismi con 14 voti favorevoli, in una seduta segnata dalle contestazioni di Forza Italia e Movimento per l’Autonomia.

Con quattro presidenze già individuate e il voto della sesta commissione previsto per oggi, resta da completare il quadro degli organismi consiliari. Le commissioni svolgono un ruolo centrale nell’esame degli atti e nell’attività preparatoria del Consiglio comunale.

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