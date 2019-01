Ad Agrigento, ignoti hanno svaligiato un’abitazione di contrada San Giusippuzzu, alla periferia della città.

Portati via oggetti in oro da un’appartamento di via Antonello Gagini, non molto lontano dal quartiere di Fontanelle.

Ad accorgersi del furto il proprietario, un uomo di 43 anni, impiegato di Agrigento, a cui non è rimasto che sporgere denuncia.

I ladri sembra siano entrati dentro casa dopo aver forzato un’infisso.

Il valore degli oggetti trafugati ammonterebbe a circa 5.000 euro.