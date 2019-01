Nuova segnaletica al San Giovanni di Dio: al via appalto da 39mila euro

Appalto da 39mila euro al San Giovanni di Dio di Agrigento per la fortinura fornitura e posa in opera della segnaletica interna ed esterna al San Giovanni di Dio. Il piano per la segnaletica è stato approvato l’11 ottobre scorso. Si tratta di un provvedimento ritenuto indispensabile per garantire la fruizione di migliori condizioni di utilizzo della struttura agli utenti che ogni giorno usufruiscono delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero. Dalle tabelle poste all’ingresso, si dipartiranno le strisce colorate poste sul pavimento che condurranno verso le destinazioni indicate e, lungo il percorso, si troveranno anche delle indicazioni aggiuntive per identificare la direzione di marcia e la destinazione. Le insegne, verticali e orizzontali, saranno situate ad altezza sguardo e dei cordoncini impediranno l’accesso nelle aree inibite al pubblico.