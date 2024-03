Damiano Pilot torna alla guida tecnica per invertire il trend negativo

Per la settima giornata della fase ad orologio, i biancoazzurri tornano a giocare in trasferta, ospiti al PalaBanca di UCC Assigeco Piacenza, con palla a due questa sera alle 20:45.

Damiano Pilot ritorna alla guida tecnica della Moncada Agrigento, con l’obiettivo di ribaltare un trend negativo che ha visto la squadra soccombere ripetutamente nelle sfide della fase ad orologio. “Non ho esitato un attimo,” afferma Pilot, “quando il presidente mi ha chiamato a riprendere il timone della squadra. Agrigento mi è mancata e sento forte la voglia di rivalsa per una piazza che merita di poter aspirare a molto di più.”

La decisione di richiamare Pilot segue l’esonero di Marco Calvani, che aveva preso le redini della squadra 83 giorni fa. Con la consapevolezza che ogni partita è decisiva, Pilot si trova di fronte alla sfida di evitare la retrocessione diretta, con le possibilità ridotte al lumicino. La squadra, dopo una striscia di 12 sconfitte e una sola vittoria in trasferta che risale al 7 ottobre, si trova costretta a guardare con apprensione l’andamento di Latina per scongiurare la caduta prima di affrontare le restanti sei partite della fase salvezza.

Nonostante un avvio di stagione difficile, sotto la guida di Pilot, Agrigento era riuscita a imporsi contro squadre di calibro come Cantù, prima di cedere nel girone di ritorno. Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida di questa sera, in questo Sabato Santo che Agrigento spera possa portare una sorpresa pasquale. A presentare la partita è l’assistente di Damiano Pilot, che ha studiato attentamente l’avversario: “Affrontiamo una squadra giovane e dinamica, che ama un gioco veloce e una difesa aggressiva. Sono motivati dalla corsa ai playoff e noi cerchiamo quella vittoria che può rinvigorire il morale, se non la classifica,” dichiara Morganti.

Con ancora 14 partite da giocare, equivalenti a 28 punti disponibili, nel mondo dello sport è sempre permesso sognare. “Ce la metteremo tutta,” aggiunge Morganti, “e cercheremo di contrastarli con le armi che abbiamo. L’importante è lottare su ogni pallone, in attacco come in difesa, proprio come farà Piacenza.”

La formazione di casa, dopo una prestazione di squadra eccezionale e la vittoria sul campo di Rieti, nonostante le assenze di Malcolm Miller e Lorenzo Querci, cerca di ottenere due punti fondamentali nella corsa verso i playoff.

Tra i protagonisti dell’ultimo match, Michele Serpilli si è distinto con 20 punti e 6 rimbalzi, dimostrandosi un elemento decisivo per la squadra. Agrigento dovrà rinunciare a Nicolas Morici di recente sottoposto ad un intervento chirurgico.