Nella serata del 28 marzo la Giunta comunale di Santa Margherita Belice ha approvato la deliberazione del Rendiconto 2022.

Un atto atteso che segna un punto di non ritorno nell’”operazione verità” intrapresa

dall’Amministrazione Viola, che ha fatto luce sui conti dell’Ente grazie ad un accurato

lavoro di verifica che ha coinvolto tutti gli uffici sotto la guida del Segretario generale, dr

Antonio Le Donne, che svolge mansioni anche di Ragioniere generale.

L’esito di questo lavoro ha fatto emergere un disavanzo di ben 6 milioni e 90mila euro.

Le consapevolezze acquisite e comunicate già a luglio 2023 in Consiglio Comunale,

trovano oggi conferma, in proporzioni ancora più ampie, in sede di rendiconto 2022.

Di fronte a questi dati si aprono le misure straordinarie pluriennali previste dalle norme

degli Enti Locali con l’obiettivo irrinunciabile di avere un Comune con i conti in ordine.

Adesso lo schema di Rendiconto verrà mandato al controllo del Collegio dei revisori dei conti, così come prescritto dalla legge, prima di approdare in Consiglio comunale.

Nel frattempo gli uffici si metteranno nuovamente al lavoro per approntare il Rendiconto 2023, con il quale, incrociando i dati del Bilancio 2024/206 che sarà pur esso predisposto nelle prossime settimane, si dirà l’ultima parola sul futuro del Comune, per il quale non è escluso il dissesto.