Ha patteggiato la condanna ad un anno di reclusione, con pena sospesa, un ventisettenne di Favara, accusato di lesioni personali e resistenza a Pubblico ufficiale. Il giovane era stato arrestato due mesi fa in via Atenea ad Agrigento.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere andato in escandescenza, si sarebbe scagliato contro uno degli agenti impegnato nei controlli sulla movida. In quell’occasione venne denunciata a piede libero un altro ragazzo favarese.

L’agente, rimasto ferito, venne trasferito in ospedale con traumi guaribili in dieci giorni. La procura ha dato parere positivo ed è stato raggiunto l’accordo processuale poi ratificato dal giudice. Al 27enne è stato revocato anche l’obbligo di firma, a cui era sottoposto.

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