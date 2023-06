Agrigento celebra il Corpus Domini: suggestiva processione per le vie cittadine

Tantissimi fedeli hanno partecipato alla processione del Corpus Domini ad Agrigento, domenica 11 giugno. Prima la celebrazione eucaristica in Cattedrale e, poi, la processione, come da tradizione. La Santa Messa è stata presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano e concelebrata dai parroci della città di Agrigento. La processione è partita dalla Cattedrale ed ha attraversato le vie Duomo, Matteotti, Bac Bac, Atenea, piazza Aldo Moro, per giungere in piazza Stazione per la benedizione finale. Il vescovo ha sorretto il santissimo sacramento percorrendo a piedi le vie cittadine. La festa del Corpus Domini celebra la vicinanza di Gesù agli uomini, il momento più alto e significativo della Sua esperienza umana.La solennità del Corpus Domini è un momento importante a fine anno pastorale, in cui al centro della celebrazione è l’Eucaristia, fonte e culmine della vita della chiesa, attraverso la quale si sperimenta la comunione tra le varie realtà della diocesi, nella corale preghiera per i deboli, i poveri, per chiunque ha bisogno di amore e di consolazione, vicino o lontano, è il segno tangibile di una condivisione e partecipazione alla vita cittadina.