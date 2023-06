Automobilista ubriaco si schianta su tre auto in sosta: denunciato commerciante

Nonostante avesse bevuto alcolici si mette alla guida della sua Toyota Rav 4 e va a sbattere contro tre auto posteggiate sul ciglio della strada di piazza Linares a Licata. A finire nei guai un trentenne commerciante licatese. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’incidente è accaduto durante le ore notturne nei pressi della rotatoria. l trentenne è rimasto lievemente contuso. Sul posto si sono subito portati i poliziotti della sezione Volanti del Commissariato cittadino. Quindi è stato riscontrato lo stato di ubriachezza. Per il trentenne è scattata la denuncia e il ritiro della patente di guida. Le tre vetture parcheggiate hanno riportato diversi danni.