Sanità e criticità ad Agrigento, il Pd: “Battersi per cambiare la politica”

“Non era necessario che un report nazionale come “Carta bianca” segnalasse le inaccettabili deficienze della nostra sanità per ricordarci quanto iniqua e medievale sia la rete di assistenza ospedaliera nella nostra provincia.” Inizia così una nota del segretario Provinciale del PD, Simone Di Paola e del Responsabile della Sanità, Franco Giordano. I due continuano: “E non perché il personale medico e infermieristico non facciano il proprio dovere; al contrario dovremmo ringraziare chi oggi, fra mille difficoltà, assicura, o quantomeno prova ad assicurare, ai cittadini di questo territorio un’assistenza dignitosa, con incredibile senso del dovere. Ma i sacrifici dei singoli nulla possono contro la desertificazione pianificata delle strutture pubbliche, attraverso la disincentivazione del personale sopravvissuto alle campagne di promozione delle strutture private.

La cosa che più ci indigna sta nel fatto che si continua scientificamente a trattare questo territorio come la “periferia delle periferie,” manifestando totale indifferenza nei confronti di chi, ogni giorno, grida il bisogno di un’assistenza medica e sanitaria adeguata, ignorando il diritto sacrosanto di poter contare su strutture efficienti, moderne e attrezzate. Adesso basta! Potremmo, a buon diritto, chiedere le dimissioni di Governatori, Assessori, Dirigenti di Aziende, ma a questo punto non basterebbe. Oggi è necessario – continua la nota- battersi per cambiare la politica in questo territorio, per mandare a casa un sistema che ha fatto di questa nostra provincia esclusivamente un granaio di voti, a disposizione dei soliti potentati, ma anche di troppe corti dei miracoli, che da troppo tempo dominano e imperversano; mandare a casa una logica perversa che ci rende schiavi e senza futuro.

Per queste ragioni il 17 giugno prossimo, noi del PD insieme alle forze sociali che chiedono il cambiamento, scenderemo in piazza per una iniziativa compatta di tutto il territorio provinciale, un momento di incontro e di forte protesta collettiva che deve servire per rivendicare dei diritti essenziali.Non si può più andare avanti così, non possiamo accettare in silenzio che gli agrigentini siano costretti a curarsi lontano da casa nostra. E’ arrivato il momento di alzare la voce. La sanità è di tutti – concludono Di Paola e Giordano- e tutti dobbiamo difenderla con forza.”