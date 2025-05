L’evento “Sicily 2025”, un intero giro della Sicilia con vetture Ferrari ed una Maserati, farà tappa ad Agrigento giovedì 15 maggio, portando con sé non solo l’eleganza dei motori italiani ma anche un messaggio di promozione culturale, artistica e turistica dell’isola. L’iniziativa nasce dall’unione tra Scuderia Ferrari Club di Riga, Lussemburgo e Alessandria, in collaborazione con i club siciliani di Palermo, Sant’Alfio e Ribera.

La carovana composta da 14 Ferrari e una Maserati Ghibli è partita sabato 10 maggio da Palermo, attraversando alcune delle località più iconiche della Sicilia: Cefalù, Tindari, Messina, l’Etna, Aci Trezza, Catania, Siracusa, Ragusa, Modica e Noto, prima di arrivare ad Agrigento. L’itinerario proseguirà verso Marsala, concludendosi di nuovo a Palermo. Ogni tappa è pensata per valorizzare il patrimonio storico ed enogastronomico dell’isola.

Il progetto coinvolge appassionati provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Lussemburgo, a bordo di vetture che rappresentano il meglio del design e dell’ingegneria italiana. A guidare l’iniziativa è Valerio Palmigiano, presidente della Scuderia Ferrari Club di Riga.

L’arrivo della carovana ad Agrigento è previsto per le 12:30 di giovedì 15 maggio, con sosta iniziale in Piazza Cavour. A seguire, alle ore 14:00, gli equipaggi visiteranno la Valle dei Templi, uno dei siti archeologici più affascinanti del Mediterraneo, con accesso da via Panoramica dei Templi.

La visita sarà guidata, permettendo ai partecipanti di immergersi tra i resti delle antiche civiltà greche.

Alle 16:30, in Piazza Cavour, è prevista una seconda sosta delle vetture. Qui si terranno i saluti istituzionali del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore Carmelo Cantone, che accoglieranno i partecipanti con un messaggio di benvenuto alla città. « “Con grande orgoglio la città di Agrigento si prepara ad accogliere il “Sicily 2025”, un evento che vede protagoniste le vetture di una delle case automobilistiche più iconiche al mondo, ambasciatrice del brand italiano a livello mondiale e che, tramite questa iniziativa di pregio, si impegna a valorizzare la bellezza e le ricchezze del nostro patrimonio artistico, storico e culturale. Invito i cittadini e i visitatori a partecipare a questo appuntamento che celebra Agrigento Capitale Italiana della Cultura,», ha dichiarato il sindaco.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione, il comune ha disposto il divieto di sosta su entrambi i lati del Viale della Vittoria, nel tratto tra via Vittorio Emanuele Orlando e via del Piave, dalle ore 10 fino a cessate esigenze. Le vetture saranno esposte a pochi passi dalla piazza principale, per la gioia di cittadini e visitatori.

Tutto l’evento sarà accompagnato da una ricca documentazione video e fotografica, destinata a promuovere la Sicilia in Italia e all’estero. Ogni sosta rappresenta un’occasione per raccontare l’isola da una prospettiva nuova, dinamica e profondamente identitaria.

Protagoniste dell’iniziativa, Ferrari e Maserati incarnano l’eccellenza del Made in Italy. Oltre al fascino estetico, queste vetture portano con sé un messaggio di innovazione e passione.

Un tour automobilistico, ma una narrazione itinerante che intreccia motori, cultura, arte e paesaggi.

E il presidente di Scuderia Ferrari Club Riga, Valerio Palmigiano, commenta: “Siamo lieti di promuovere le bellezze della Sicilia, terra magica e ricca di uno straordinario e variegato patrimonio artistico e culturale. In questo contesto, siamo particolarmente orgogliosi di contribuire a valorizzare Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, una città simbolo della storia e di grande identità. Rivolgo un particolare ringraziamento al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, per la sua passione e la partecipazione alla nostra iniziativa.”

