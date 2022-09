Comune di Aragona: approvato in giunta il bilancio di previsione 2017/2019

La giunta comunale di Aragona ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 “ scaturisce dal bilancio stabilmente riequilibrato” , dichiara il sindaco Giuseppe Pendolino. “Piccoli passi che ci portano, come amministrazione comunale, ad uscire dal dissesto. La prova – aggiunge – che la mia squadra amministrativa sta svolgendo un ottimo lavoro”. Nel Decreto ministeriale del 04 agosto 2022 il Ministero ha riconosciuto i provvedimenti di validità del comune di Aragona che sono in grado di assicurare una stabile gestione finanziaria ai sensi degli articoli 259 e seguenti del TUOEL. “ Un’ottima notizia- conclude Pendolino- per la comunità aragonese che, con non pochi sforzi, sta cercando di uscire da una situazione economico finanziaria molto pesante.”