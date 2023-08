Agrigento Capitale della Cultura…dell’Accoglienza. In un particolare momento in cui si registrano le “rivolte” di alcuni sindaci di tutta Italia alle prese con l’emergenza dei migranti che sbarcano sulle coste italiane, nella Città dei Templi si affronta il tema in controtendenza, partendo dall’umanità, dal cuore, dai sentimenti, dai diritti.

A dare la spinta al dibattito sarà la giornalista e scrittrice Carmen Lasorella, che si confronterà con il Questore Emanuele Ricifari ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Vittorio Stingo.

Carmen Lasorella rappresenta una icona del giornalismo e dell’informazione, anchor-woman, cronista di guerra, autrice di reportage, conduttrice di programmi Radio e Tv, responsabile della Comunicazione Rai. In passato ha raccontato le principali crisi internazionali a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Corrispondente da Berlino. Direttrice della Tv di San Marino. Presidente RaiNet. Opinionista. Scrittrice. Da sempre in viaggio. Dal suo ultimo percorso è nata “Vera”. “È il mio primo romanzo – afferma la nota giornalista -. Si tratta di una storia di sentimenti e di diritti nell’era informatica. Una storia che senti con i cinque sensi, che fa pensare ed emoziona”.

Un volume che porta in primo piano una donna, il suo mondo e il calvario dei migranti, vulnerabili e invisibili nella loro umanità. Attivista per i diritti umani, Vera è come il suo nome: tenace e irriducibile, eppure in crisi. Quando Ahmed le consegna la mappa del sistema criminale che governa il Mediterraneo, Vera ritrova l’energia per lottare contro la criminalità che dilaga a discapito di chi è costretto a migrare. Tra insidie informatiche e amicizie inattese, farà fino in fondo la sua parte, di nuovo padrona del suo destino.

Carmen Lasorella sarà ad Agrigento nell’ambito di Atena Festival al Femminile, la rassegna letteraria che si svolgerà nel Chiostro del Museo Archeologico di Agrigento domani e sabato con inizio alle ore 19. In due giornate le protagoniste saranno: Costanza DiQuattro con il suo “Arrocco Siciliano” ed.Baldini&Castoldi e Lorena Spampinato con “Piccole cose connesse al peccato” ed. Feltrinelli, Carmen Lasorella con “Vera… e gli schiavi del Terzo Millennio”. ed. Marietti 1820 e di Giusy Sciacca che presenterà “D’amore e di rabbia” ed. Neri Pozza.

Atena Festival al Femminile, ideato da Alessandro Accurso Tagano de Il Mercante di Libri e patrocinato dal Parco Valle dei Templi, sarà presentato da due donne, la creatrice del salotto letterario romano “Il salotto di Sant’Agata”, Patrizia Cesari e dall’avvocato e co-fondatrice del gruppo di lettura Buk, Paola Gaglio.

L’ingresso alla rassegna è gratuito.