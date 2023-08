Importante traguardo raggiunto dal Doric Boutique Hotel – Resort ECO friendly ad Agrigento: Ottenuta la Quinta Stella

Un importante capitolo nella storia turistica di Agrigento si è scritto con il raggiungimento di una significativa pietra miliare da parte del Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly. La struttura ha ottenuto la prestigiosa quinta stella, un riconoscimento che non solo innalza il livello dell’hotel stesso, ma getta una luce positiva sull’intera città.

Enzo Agrò, l’architetto e imprenditore visionario dietro il successo straordinario del Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly, condivide entusiasticamente i suoi pensieri e progetti per il futuro. “Mi sono sentito stimolato dalla prospettiva di Agrigento2025”, rivela con passione. “Mi sto preparando al meglio per questa entusiasmante scadenza. Abbiamo impegnato sforzi significativi per migliorare gli arredi, i dettagli e numerosi aspetti della struttura. In particolare, abbiamo rivolto la nostra attenzione alla perfezione della nostra spa panoramica. Questo non significa innalzamento dei prezzi, ma sicuramente ci da la possibilità di migliorare la nostra offerta”.

È evidente che Agrò non solo ha messo il suo cuore e la sua anima in questa avventura, ma continua a mirare a nuove vette di eccellenza. Con il suo sguardo rivolto all’orizzonte, condivide: “Crediamo fortemente nelle immense potenzialità che il titolo di Agrigento Capitale Italiana della Cultura può apportare. Ovviamente, ci si aspetta un impegno significativo dagli enti preposti, ma come imprenditori, riconosciamo il nostro ruolo di partner attivo in questa affascinante missione”.

Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly si erge con orgoglio come la seconda struttura ad ottenere la prestigiosa quinta stella nella città di Agrigento. Questo successo rappresenta non solo il duro lavoro e l’impegno di Agrò, ma incarna anche l’aspirazione collettiva di elevare il turismo e l’ospitalità della regione a nuove vette.

Con questa nuova visione di sviluppo e progresso, il Doric si appresta a diventare un faro di eccezionalità nell’industria alberghiera, offrendo ospitalità di prima classe con un impegno costante per l’ambiente e la cultura.

Posizionato nella cornice incantevole della Valle dei Templi, patrimonio dell’UNESCO, il Doric Eco Boutique Resort & Spa – Sicily offre un connubio unico tra l’accoglienza tipica siciliana e un approccio che pone l’ambiente al centro delle sue priorità. Questo rende l’hotel non solo un rifugio lussuoso, ma anche un luogo di rinnovamento per corpo e anima.

L’hotel vanta 28 camere, ciascuna affacciata sul maestoso tempio di Giunone. Tuttavia, il fiore all’occhiello di questa struttura sono le 5 Villa Suite, con una vista privilegiata sul tempio e una piscina privata riscaldata. In particolare, la Villa Suite con vasca idromassaggio, situata su una spaziosa terrazza, offre agli ospiti un’esperienza senza pari con una vista mozzafiato sulla Valle dei Templi stessa. Inoltre, 10 camere Deluxe con piscina privata regalano panorami incantevoli sulla valle circostante.

Oltre alle comodità moderne, come una piscina all’aperto con swim-up bar, una palestra ben attrezzata e una spa panoramica, il ristorante panoramico “Ambrosia” incanta i palati grazie alla maestria dello chef che utilizza prodotti biologici e locali, spesso provenienti dalla fattoria dell’hotel. Le erbe aromatiche coltivate nei giardini circostanti aggiungono un tocco di freschezza e autenticità alle creazioni culinarie.

L’impegno verso l’ecosostenibilità è il cuore pulsante del Doric. Attraverso l’uso di energia fotovoltaica e termica, l’hotel riduce significativamente la sua impronta ecologica. Un innovativo sistema di fitodepurazione è il testimone tangibile dell’attenzione dedicata alla conservazione dell’acqua, una risorsa preziosa.

La posizione strategica dell’hotel è un vantaggio per coloro che desiderano esplorare non solo la Valle dei Templi (che si trova a soli 1,5 km di distanza), ma anche le innumerevoli attrazioni di Agrigento e dintorni. Situato a breve distanza dal centro storico di Agrigento, a soli 15 km dalla spettacolare Scala dei Turchi e a 6 km dal rinomato Farm Cultural Park di Favara, il Doric Boutique Hotel diventa un hub ideale per un’esperienza turistica completa.

Il Doric Boutique Hotel – Resort ECO Friendly non è soltanto una destinazione di lusso, ma un simbolo tangibile di come l’ospitalità di alta qualità possa essere armoniosamente combinata con una coscienza ecologica. Il raggiungimento della quinta stella non solo celebra il percorso di successo di questa struttura, ma è anche un omaggio all’ingegno visionario di Enzo Agrò e alla sua dedizione all’ecosostenibilità.