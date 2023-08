Florinda Saieva essendo il nuovo presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi ha preso il posto di Emanuele Farruggia.

Nella mattinata di giovedì 24 agosto 2023, presso la sala della giunta comunale, si è finalmente tenuta la tanto attesa riunione della Consulta Comunale per il Turismo di Agrigento. L’evento è stato convocato dal Sindaco Dott. Francesco Miccichè, in risposta alle crescenti aspettative e alle sollecitazioni dell’intera comunità. La Consulta, che non si riuniva dallo scorso 11 novembre 2022, si è finalmente riunita con un ordine del giorno ricco di punti cruciali per il futuro turistico e culturale della città.

Il primo punto all’ordine del giorno è stato l’approvazione del verbale della seduta precedente, un passo formale ma fondamentale per dare inizio ai lavori della giornata. Seguendo questa fase, è stata presa atto della sostituzione di alcuni membri all’interno della Consulta, Florinda Saieva essendo il nuovo presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi ha preso il posto di Emanuele Farruggia.

Tuttavia, è il terzo punto all’ordine del giorno che ha attirato maggiormente l’attenzione dei partecipanti: l’attuazione del programma “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. La città sta puntando molto su questa opportunità di rilancio e sviluppo culturale, e la Consulta ha ora il compito di elaborare strategie e progetti concreti per sfruttare al massimo questa importante vetrina. L’obiettivo è rendere Agrigento non solo un luogo di passaggio, ma una meta culturale di riferimento, attrattiva per turisti e viaggiatori desiderosi di scoprire la ricchezza storica e artistica della città.

Ma il programma non si è limitato a parlare di eventi futuri; è stato sottolineato anche l’importante bisogno di rilanciare l’immagine turistica di Agrigento al di là del titolo di Capitale Italiana della Cultura. Il Settore Turismo ha espresso l’urgenza di sviluppare nuove idee e progetti cantierabili che possano portare ad un aumento del flusso turistico in città durante tutto l’anno. Il sindaco Francesco Miccichè, ha dichiarato che l’obiettivo non è solo quello di attirare turisti durante il 2025, ma di creare una base solida per un turismo sostenibile e duraturo nel tempo.

Durante la riunione, è emersa anche l’importanza della partecipazione attiva dei vari rappresentanti alla Consulta. Ogni membro è stato sollecitato a portare idee innovative e proposte concrete al tavolo, al fine di dare vita a un dibattito costruttivo che possa portare a risultati tangibili nel breve e lungo periodo.



L’occasione è stata utile per presentare all’amministrazione ed a tutti i componenti della consulta il Progetto di marketing turistico sviluppato da Confcommercio Agrigento che vuole mettere in atto a partire dal prossimo anno, in preparazione del giubileo della cultura che vedrà la città di Agrigento protagonista assoluta nel 2025.

L’Assessore al Turismo, Dott. Costantino Ciulla, ha assicurato che la Consulta si riunirà con maggiore frequenza, almeno una volta al mese, in modo da mantenere una comunicazione costante e un’azione decisionale rapida ed efficace. Ciulla ha sottolineato come il coinvolgimento di tutti sia fondamentale per il successo di queste iniziative e per il rilancio del turismo ad Agrigento.

In conclusione, la riunione della Consulta Comunale per il Turismo si è rivelata un passo cruciale verso la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Agrigento. La città si appresta a sfruttare l’opportunità offerta dal titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025, ma al tempo stesso guarda al futuro con la volontà di costruire un’economia turistica più solida, inclusiva e sostenibile. Con il contributo attivo di tutti i membri della Consulta, Agrigento sembra essere sulla strada giusta per diventare una destinazione turistica di rilievo internazionale.