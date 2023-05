Il punto sullo stato del commercio in città: incontro al comune di Agrigento

Il Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’Assessore alle attività Produttive, Carmelo Cantone, hanno incontrato l’ex assessore alle attività produttive Francesco Picarella e Vittorio Messina Presidente di Confesercenti, per fare il punto della situazione sullo stato del commercio in città ed avviare una collaborazione con le associazioni di categoria. Durante l’incontro si è focalizzata l’attenzione sui temi della viabilità, delle aree di sosta, sul decoro, la raccolta differenziata, e altri temi che riguardano le imprese. “Agrigento 2025 – affermano il sindaco Miccichè e l’assessore Cantone- rappresenta un’opportunità per tutto il tessuto produttivo della città di Agrigento, in particolar modo quello commerciale che deve essere programmato per venire incontro alle esigenze dei turisti che già da oggi manifestano grande interesse alla destinazione.” A sollecitare il neo assessore Cantone era stato proprio il presidente di Assoturismo Vittorio Messina che “nel rivolgere un cordiale in bocca al lupo per la sua nomina ad un incarico così importante e altrettanto gravoso – aveva affermato che – in tutti gli operatori economici ci sono grandi aspettative per quanto potrà fare a beneficio della città”. Messina ha offerto il massimo della collaborazione nella speranza che il mondo associativo venga pienamente coinvolto nelle scelte dell’Amministrazione attiva nell’ambito del mandato affidato a Cantone, ritenendo che in vista di quell’importante appuntamento, che si chiama Agrigento capitale della cultura 2025, si possa istituire un tavolo di lavoro per trovare le giuste coordinate per regolamentare in maniera efficace un settore che assieme al comparto del turismo può guidare il rilancio del centro storico cittadino e non solo. Messina che auspica un “cambio di rotta” chiede di lavorare insieme per il bene della città”. Picarella che si è dimesso 5 mesi addietro, aveva ricoperto gli incarichi con deleghe di sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, commercio, industria, agricoltura, artigianato e mercati, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di promozione economica settoriale, turismo e Polizia Locale.